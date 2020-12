Lar de idosos na Serra tem 9 mortes por Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

Com o avanço da pandemia no Rio Grande do Sul, instituições de acolhimento a idosos voltaram a registrar surtos de coronavírus. Em todo o estado, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, foram registrados 353 surtos e houve 481 mortes de residentes desde o início da pandemia.

Em Caxias do Sul, na Serra, dois residentes, uma mulher de 67 anos e um homem de 76 anos, do Lar da Velhice São Francisco de Assis morreram em decorrência da Covid-19, nesta terça-feira (8). Eles estavam internados na UTI.

Os outros sete faleceram, desde o dia 30 de novembro. Segundo a direção, os primeiros casos foram há duas semanas, quando alguns idosos tiveram febre.

“Vínhamos com cuidados intensos com os funcionários, atendendo a todos os protocolos de segurança, com um plano de contingência nesses nove meses. Fomos surpreendidos com uma febrezinha de dois ou três idosos, mas que rapidamente voltou ao normal. No outro dia, foi em outro idoso, e percebemos a necessidade de testá-los”, diz a presidente Analice Carrer.

De acordo com a Prefeitura de Caxias do Sul, é o surto mais grave em instituições deste tipo na cidade até o momento. Outros três idosos seguem internados no hospital em estado estável.

No total, 50 idosos e 20 funcionários do lar testaram positivo para coronavírus. “Contamos com uma médica que acompanha os idosos, com orientação, e vamos continuar trabalhando esses cuidados todos: uso de EPIs, com os produtos que chegam. Os cuidados serão intensificados”, afirma Analice. “Estamos todos muito sentidos. É uma situação lamentável, mas estamos empenhados em evitar que isso aumente”, acrescenta a presidente.

A Vigilância Sanitária fez uma vistoria no local para tentar descobrir a origem do surto, dar orientações às pessoas e solicitar adequações para conter a disseminação do vírus. A Secretaria Municipal da Saúde também fará uma nova testagem nos próximos dias para monitorar os casos.

Ao todo, em Caxias do Sul, são seis surtos ativos em casas asilares.

Em Barra do Ribeiro, a 60km ao sul de Porto Alegre, 52 pessoas, entre idosos e funcionários, testaram positivo. Três pessoas foram internadas.

“Estamos recebendo acompanhamento médico da secretaria da Saúde. Hoje mesmo estamos aqui fazendo esse acompanhamento caso a caso, assim como temos uma médica há seis anos prestando todos os atendimentos adequados, a comunidade está nos dando muito apoio, as empresas do município nos ajudando no que precisamos, médicos e todos da área da saúde se colocando à disposição. Só tenho a agradecer por estarmos nessa situação e recebendo toda ajuda”, afirma a presidente do lar Jeanne Luz.

Já em São Lourenço do Sul, 10 idosos do Lar Santo Antônio testaram positivo para Covid-19 na semana passada. Uma mulher de 83 anos morreu.

Outros dois idosos permanecem hospitalizados, mas estão estáveis. Os demais testados que tiveram diagnóstico positivo estão em isolamento.

Cinco funcionários foram afastados devido à doença. A administração do local informou que todas as medidas de prevenção estão sendo tomadas.

Fonte: G1 – RS

