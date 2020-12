Jovem de 26 anos, de Palmeira das Missões, morre infectada pela Covid-19 na UTI do hospital de Três Passos

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Secretaria Municipal de Saúde de Palmeira das Missões, através do Centro de Operações Emergenciais (COE), confirmou nesta quarta-feira (09), mais dois óbitos em decorrência de complicações ocasionadas pelo novo coronavírus.

Uma das vítimas é uma mulher, de 26 anos de idade, que possuía comorbidades. A paciente foi internada no Hospital de Caridade de Palmeira das Missões, no dia 02 de dezembro, e foi transferida para a UTI do Hospital de Caridade de Três Passos, onde permaneceu até a data do óbito, nesta quarta-feira (09).

A outra vítima é uma idosa, de 86 anos, que apresentava comorbidades. A paciente foi internada no Hospital de Caridade de Palmeira das Missões, no dia 03 de novembro. O óbito, que ocorreu no mesmo local, foi registrado no dia 28 de novembro, porém, sua classificação e divulgação somente foram autorizadas pelo COE-RS, nesta terça-feira, 08 de dezembro.

Com essas ocorrências, Palmeira das Missões passa a ter 23 óbitos em consequência da Covid-19.

A Prefeitura de Palmeira das Missões alerta para que a população siga as orientações preventivas, com destaque para o uso de máscaras de proteção facial em locais públicos, evitar aglomerações e higienizar as mãos continuamente.

Nesta quarta-feira, 09 de dezembro, o município apresenta os seguintes dados:

CONFIRMADOS – 1363 casos confirmados; 1208 destes recuperados; 120 casos isolados/ativos; 12 casos internados/ativos (02 em Palmeira das Missões, 02 em Ijuí, 01 em Santa Maria, 01 em Espumoso, 01 em Faxinal do Soturno, 01 em Porto Alegre e 03 em Passo Fundo e 01 em Santo Ângelo) e 23 óbitos.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

SUSPEITOS – 189 casos suspeitos (que aguardam coleta ou resultado de exame) e 01 caso suspeito internado.⠀

NEGATIVOS – RT PCR 2535 | testes rápidos 1406.

