Aposta de Horizontina divide o prêmio máximo da Lotofácil e leva mais de R$ 1 milhão

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma aposta de Horizontina, no noroeste do Rio Grande do Sul, acertou os 15 números do concurso 2.102 da Lotofácil, sorteado nesta terça-feira (8). O vencedor dividirá o prêmio máximo com outro bilhete, levando R$ 1.319.112,59, cada. Confira as dezenas sorteadas:

Lotofácil

Resultado do concurso nº 2.102, sorteado em São Paulo (SP):

02 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 20 – 22 – 25

Premiação:

15 acertos: 2* apostas ganhadoras, R$ 1.319.112,59

14 acertos: 345 apostas ganhadoras, R$ 1.171,87

13 acertos: 12.112 apostas ganhadoras, R$ 25

12 acertos: 152.759 apostas ganhadoras, R$ 10

11 acertos: 811.800 apostas ganhadoras, R$ 5

*Apostas de Horizontina (RS) e Viçosa (MG)

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 9/12/2020: R$ 1.500.000

Fonte: GauchaZH





Curtir isso: Curtir Carregando...