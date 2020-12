Acidente deixa uma vítima fatal na BR-468 em Campo Novo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Por volta das 14h deste terça-feira, 8 de dezembro, no km 67 da BR 468, em Campo Novo/RS, ocorreu um acidente do tipo colisão transversal envolvendo a caminhonete Nova Saveiro, emplacada em Santa Rosa/RS e caminhão Agrale, emplacado em Pinhalzinho/SC.

Morreu no local um homem de 38 anos, condutor da Saveiro, morador de Crissiumal/RS.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi constatado pelos policiais no local do acidente que a Saveiro deslocava-se pela rodovia estadual RS 210, no sentido Santa Rosa a Três Passos, e no momento em que acessava a BR 468, houve a colisão com o caminhão que vinha no sentido Três Passos a Santo Augusto.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil também estiveram no local.

Curtir isso: Curtir Carregando...