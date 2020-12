Com Covid-19, Eduardo Galvão morre aos 58 anos

Compartilhar Pin 0 Compart.

O ator Eduardo Galvão, de 58 anos de idade, morreu na noite de segunda-feira (7) após dias hospitalizado por conta da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O ator estava internado na UTI do Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e foi intubado na última terça-feira (1).

CARREIRA

Eduardo estreou nas novelas em O Salvador da Pátria, em 1989, com apenas 27 anos. Porém, se destacou em 1992, quando viveu o boa praça Paschoal Papagaio em Despedida de Solteiro. Ainda atuou em novelas como A Viagem (1994), As Pupilas do Senhor Reitor (1995) e na série Chiquinha Gonzaga (1999).

Porém, um de seus personagens mais lembrados é o divertido Artur, da série Caça Talentos, em que atuou com Angélica, Helena Fernandes, Ana Furtado e muitos outros famosos. A série foi ao ar de 1996 a 1998 e se tornou um sucesso na TV Globo.

Fonte: Globo.com

