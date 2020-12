Boa Vista do Buricá registra terceira morte associada à Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

Boa Vista do Buricá registrou o terceiro óbito de paciente por complicações da Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a idosa de 78 anos faleceu por volta das 10h30 desta segunda-feira (7) na UTI da Unidade Dom Bosco de Santa Rosa. Ela estava internada desde a última sexta-feira (4) no hospital de Santa Rosa.

O município registra 35 casos ativos, destes, 34 em isolamento domiciliar e um internado em UTI. Dos 230 confirmados, 192 estão recuperados e três óbitos foram registrados. Há 17 casos suspeitos aguardando resultado de exames e 45 contactantes em isolamento domiciliar. As informações são do boletim epidemiológico atualizado nesta segunda-feira (7).

