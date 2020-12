Sessão da Câmara de Vereadores de Tenente Portela é adiada por segurança

Compartilhar Pin 0 Compart.

Após o presidente do legislativo de Tenente Portela, Natanael Diniz de Campos do MDB, testar positivo para COVID-19, a sessão ordinária do Poder Legislativo desta segunda-feira foi adiada.

A medida de segurança tem como objetivo principal aguardar os resultados dos exames realizados nos demais vereadores e funcionários da casa legislativa os quais mantém contato direto com o vereador.

Uma resolução assinada pelo presidente em exercício Thiago Fuck, determina que a próxima sessão seja realizada na quinta-feira dia 10 de dezembro.

Natanael realizou exame de diagnóstico na última sexta-feira no Hospital Santo Antônio ao sentir sintomas que no momento, segundo o próprio edil, são leves.

