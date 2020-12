Crissiumal registra o terceiro óbito provocado pela COVID-19

Compartilhar Pin 0 Compart.



O município de Crissiumal registrou nessa segunda-feira, 7 de dezembro, o terceiro óbito provocado pela COVID-19. A vítima é um homem de 81 anos, que faleceu a caminho do Hospital de Caridade de Três Passos, segundo informações da Secretaria Municipal da Saúde. Ele será sepultado no final da tarde no Cemitério de Crissiumal.

Antes dele, a cidade havia registrado dois óbitos relacionados à doença. Um homem de 58 anos no dia 05 de julho e uma mulher de 63 anos no dia 10 de setembro.

Fonte: Guia Crissiumal

Curtir isso: Curtir Carregando...