Carro colide contra defensa da ponte sobre o rio Guarita na RSC-472

O condutor deste carro precisou ser socorrido e encaminhado ao Hospital após colidir contra a defensa da ponte sobre o Rio Guarita na RSC-472, divisa entre os municípios de Tenente Portela e Palmitinho.

O acidente ocorreu na noite de sábado, 5 de dezembro, e suas causas ainda são desconhecidas. O SAMU socorreu a vítima e a encaminhou para o Hospital Santa Terezinha em Palmitinho.

As fotos foram realizadas por um portelense que estava acampado as margens do rio e as encaminhou ao site Portela Online.

