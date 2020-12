Dentro do Jogo: Ânimos novos no brasileiro

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Grêmio ganhou um ânimo a mais dentro do brasileirão. Com a goleada em cima do Vasco a equipe entra no G4 e abre caminho para um desejo maior.

O tricolor se encaixa em campo e corresponde com boas atuações e resultados positivos.

Se impondo diante do seu adversário, sendo efetivo na defesa e no ataque. Jogadores que voltaram ou chegaram ao time retribuindo a altura, mesmo o técnico Renato alternado entre reservas e titulares, a equipe não perde o entrosamento.

Depois de chegar ao G4 à tendência é que o tricolor brigue forte na parte de cima de tabela. Dependendo do desempenho nas próximas rodadas pode ser mais um candidato ao título.

Já o Inter ainda não respira totalmente aliviado, mas renova os ânimos demonstrando uma melhora dentro de campo. Ainda com falhas e tendo correções para fazer.

Diante do Atlético-MG o colorado teve que reagir para conseguir o empate. Que já é positivo, em partidas anteriores a equipe não tinha reação.

Segundo jogo que a atuação coletiva e algumas individuais deram sinais de uma evolução, ainda não foi àquela atuação que já vimos neste ano. Acho que desempenhos como aqueles não veremos mais, o estilo de jogo mudou.

O resultado foi bom, uma derrota seria muito pior. Se continuar evoluindo e voltar a vencer, o colorado volta a se candidatar a uma vaga no G4.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

