Acidente na rodovia entre Caiçara e Vidente Dutra deixa uma vítima fatal e feridos

Um grave acidente de trânsito deixou três pessoas gravemente feridas e uma vítima fatal na manhã deste domingo, 6 de novembro, na RS 150, próximo a Linha Baldissera, entre Caiçara e Vicente Dutra.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen, o veículo um VW/Gol, saiu da pista e colidiu em uma árvore as margens da rodovia, por volta dás 4h45min.

Três vítimas com ferimentos graves foram socorridas pelo Samu, ambulância do município de Caiçara e Bombeiros de FW. No entanto Eli Terezinha de Zorzi Rossato, de 59 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Brigada Militar, Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Estadual também atenderam a ocorrência.

Fonte: Jornal Folha do Noroeste

