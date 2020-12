Rabiscos do Silêncio – Saber produzir saudade

Compartilhar Pin 0 Compart.

Saudade é algo bom que está ligado diretamente ao nosso passado ou que nós sentimos quando nos voltamos para os acontecimentos que marcaram nossas vidas de forma positiva e que estão lá, intactos, na mente, no subconsciente.

Existem em cada um de nós lembranças boas que se traduzem em momentos férteis de felicidade, alegria, paz e harmonia. Mas também temos guardadas as lembranças negativas, que causaram desconforto, tristeza, desânimo ou desarmonia em nossas vidas. Isso faz parte da vida, pois conduz à credibilidade da existência para que possamos ver através do espelho da consciência o que foi bom e também analisar tudo aquilo que teve um peso desfavorável na conclusão de cada etapa da vida.

Faz bem sentir saudade da infância, dos amigos, dos lugares em que se conviveu e também das pessoas mais próximas de nós e que já não fazem mais parte deste mundo. É muito saudável programar a memória para podermos extrair as coisas positivas de acontecimentos saudáveis que nos fizeram crescer e amadurecer como cidadãos, equilibrados na fonte de uma família cristã, que soube valorizar a fé e o compromisso social.

Quem sente saudade do passado com a vida direcionada para o futuro, não fica estacionado no caminho da existência, sem produzir efeitos positivos, mas sabe conduzir o tempo presente à realidade transformadora com um olhar seguro, direcionado para crescer e multiplicar ações favoráveis, que permitam sentir-se aberto a experiências com o cultivo de novas oportunidades.

E o ser humano é por natureza aberto a buscar incessantemente o seu espaço dentro da responsabilidade do infinito. Não é um ser fechado em si, mas está em uma constante busca na representatividade particular, por isso todas as vezes que olhamos para a dimensão do universo, estamos captando a sua beleza exterior e quando nos reunimos com outras pessoas, em família ou na comunidade, estamos nos vendo interiormente e ajudando as pessoas na promoção e na geração de saudades que concretizam o sentido a existência.

Por isso faz sentido depositar confiança nas pessoas, principalmente nas crianças e idosos. Nos pequenos é imprescindível saber acolhê-los com o olhar seguro de paz e amor, deixando marcas profundas de exemplos que os ajudem a ter o valor estampado nas suas mentes. E com as pessoas idosas, ter laços de amizade envoltos em respeito e troca de experiências inovadoras é o segredo. Conversar com essas pessoas colocando-as em uma dimensão de igualdade, fazendo uma viagem de amizades com seu passado. Assim se aproximam sentimentos com responsabilidade de cuidado na integração social.

A vida precisa de oportunidades que façam com que cresçamos em todos os aspectos. Dessa forma, não se deve anular pessoas com atitudes que demostrem descrença em seus objetivos, fazendo-as decrescer particularmente, mas sim traçar metas positivas na mente dos outros, deixando-os com a vida renovada e recheada de esperança. Ser promotores de paz, com saudades de marcar presença com amor, ajudando-nos a transfigurá-los diante dos problemas que se enfrenta no cotidiano.

Mentiras, exclusões e insegurança são manifestações que traçam na nossa mente respostas negativas, deixando marcas e lembranças confundíveis. É preciso saber injetar coisas boas nas pessoas, transmitido palavras associadas a práticas seguras de paz e amor, falar da importância da vida com disciplina no pensamento, deixando transparecer a verdade no interesse coletivo, encontrando-se com as pessoas, sendo presença que transforma a positividade numa saudade que se manifesta no acolhimento em dar e receber anotações de bem estar motivacional.

