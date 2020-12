PRF prende motorista transportando 100 quilos de maconha em Sarandi

Compartilhar Pin 0 Compart.

Na noite desta quinta-feira, 3 de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um motorista que transportava 100 quilos de maconha escondidos num fundo falso e no interior do tanque de combustível de um Gol, na BR 386 em Sarandi.



Durante ação de combate à criminalidade, a equipe da PRF recebeu informação do serviço de inteligência e abordou um Gol que transitava em direção à região metropolitana. O carro era conduzido por um homem de 44 anos, morador de Porto Alegre, que estava sozinho.

Os policiais fizeram uma busca no veículo e encontraram um fundo falso no assoalho onde estavam escondidos diversos tabletes de maconha. Na sequência, foram encontrados outros tabletes no interior do tanque de combustível. A droga totalizou aproximadamente 100 quilos.

O homem foi preso e encaminhado, com a droga e o veículo apreendido, à área judiciária para a lavratura do auto de prisão em flagrante. de

