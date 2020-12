Polícia prende mais 6 suspeitos de participação no roubo a banco em Criciúma

Compartilhar Pin 0 Compart.



Mais seis suspeitos de participar do roubo a uma agência do Banco do Brasil em Criciúma, Santa Catarina, foram presos na tarde desta quarta-feira (2) e na madrugada desta quinta (3), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os seis homens foram presos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.



Na tarde de quarta-feira (2), a Polícia Civil de São Paulo prendeu uma mulher na capital paulista.

Na noite de segunda-feira (30), cerca de 30 pessoas encapuzadas causaram terror na cidade ao roubar o cofre de uma agência do Banco do Brasil. Funcionários foram feitos reféns, vias foram bloqueadas e disparos com armas de grosso calibre foram efetuados. A ação criminosa durou até a madrugada de terça-feira (1º).

As prisões



Na madrugada desta quinta-feira (3), o Batalhão de Operações Especiais (Bope) prendeu um suspeito em uma casa na cidade de Três Cachoeiras (RS), que fica a cerca de 100 km de Criciúma.

No inicio da tarde desta quarta-feira (2), dois homens foram encontrados em um viaduto da BR-116 em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Eles foram levados até o Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil, na capital.

Os outros três suspeitos foram localizados entre a divisa de Torres, no Litoral Norte gaúcho, e Passo de Torres, já em Santa Catarina. Eles foram levados para a delegacia de polícia de Araranguá, localizada a cerca de 35km de Criciúma.

Também na tarde de quarta, uma mulher de 31 anos foi presa em São Paulo suspeita de participação no mega-assalto. Ela foi localizada, após uma denúncia, no Jardim Reimberg, Zona Sul da capital paulista. Com a mulher os policiais encontraram malotes de dinheiro do Banco do Brasil, que serão periciados.

Na terça-feira (1°), um galpão usado pelos criminosos foi encontrado pela Polícia Militar na cidade vizinha de Içara, a cerca de 9 quilômetros de Criciúma.

Maior assalto da história de SC

Resumo do assalto

– Cerca de 30 pessoas encapuzadas assaltaram uma agência do Banco do Brasil no Centro de Criciúma às 23h50 de segunda-feira (30). A ação durou 1 hora e 45 minutos.

– Pessoas foram feitas reféns e cercadas por criminosos; houve bloqueios e barreiras para conter a chegada da polícia.

– Um PM ficou ferido, precisou passar por cirurgia e segue internado. Ninguém morreu.

– Criminosos fugiram, e parte do dinheiro ficou espalhada pelas ruas. Valor levado e abandonado não foi calculado ainda.

– Quatro moradores foram detidos após recolherem R$ 810 mil que ficaram jogados no chão devido a explosão durante o assalto.

– Criminosos também deixaram 30 quilos de explosivos para trás. Polícia não sabe o total utilizado.

– 10 carros usados no assalto foram apreendidos em um milharal de uma propriedade privada em Nova Veneza, a noroeste de Criciúma. Nove deles eram blindados. Segundo o Instituto Geral de Perícias (IGP), os veículos foram pintados de preto para camuflar.

– A PM, baseada em manchas de sangue encontradas em dois carros, calcula que dois criminosos tenham se ferido.

– Em nota, o Banco do Brasil disse que funcionários não foram feridos, que não há previsão para reabertura da agência e que não informa “valores subtraídos durante ataque às suas dependências”.

– As autoridades de Santa Catarina afirmam que este foi o maior assalto da história do estado.

Fonte: G1 – RS

