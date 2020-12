Homem mata o filho de dois anos em Garibaldi

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um menino foi encontrado morto na casa onde morava com o pai, um homem de 39 anos, na madrugada desta quinta-feira (3), em Garibaldi. O crime aconteceu entre os bairros São Miguel e Integração, em uma área rural do município. O pai foi preso por ser suspeito da autoria do crime.



A polícia foi acionada por volta das 5h. De acordo com o relato de testemunhas, o pai do menino foi visto correndo sem roupas pela vizinhança. Um vizinho estranhou o comportamento e foi até a moradia. No local, encontrou o corpo da criança com um ferimento no peito, possivelmente provocado por faca, segundo a polícia. A cabeça estava envolta de uma sacola plástica.

A delegada Deise Ruschel afirma que a criança, que ainda não havia completado três anos, possa ter sido sufocada: — O ferimento no peito possivelmente foi provocado por faca, mas suspeitamos que a criança também tenha sido asfixiada. A perícia irá determinar a causa da morte. Ainda desconhecemos a motivação do crime. No momento, o suspeito da autoria é o pai da criança, que tinha a guarda do menino há algum tempo. As circunstâncias da morte, no entanto, ainda estão sendo apuradas, segundo a delegada: — Algumas pessoas relataram que o suspeito estava adotando um comportamento estranho, principalmente neste madrugada, mas isso será apurado se realmente aconteceu e se foi a primeira vez. Ainda não ouvimos detalhadamente ninguém, então é cedo para afirmar o que levou ao crime.

Fonte: Gaúcha ZH

