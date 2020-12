Homem é condenado a mais de 36 anos de prisão pela morte de menina de 7 anos em Caxias do Sul

Compartilhar Pin 0 Compart.

Juliano Vieira Pimentel de Souza, de 34 anos, foi condenado nesta quarta-feira (2) a 36 anos, seis meses e 20 dias de prisão em regime inicial fechado. Ele foi sentenciado a reclusão pelo estupro, assassinato e ocultação do cadáver de Naiara Soares Gomes, de 7 anos, em Caxias do Sul, na Serra, em 2018.



A pena é resultado da combinação das condenações em 23 anos, seis meses e 20 dias de reclusão pelo homicídio, de 12 anos pelo estupro e de um ano por ocultação de cadáver. O réu seguirá preso na penitenciária de Canoas, onde já estava detido.

O julgamento presidido pelo juiz Silvio Viezzer foi realizado no Salão do Júri da Comarca de Caxias do Sul sem a presença do público e da imprensa, já que o processo envolvia uma menor de idade e tramitou em segredo de justiça. A sessão durou mais de 12h e terminou por volta das 19h30.

Pela manhã, foram ouvidas quatro testemunhas de acusação. O réu seria interrogado em seguida, mas preferiu permanecer em silêncio.

Durante a tarde, os debates orais ficaram a cargo do promotor João Francisco Ckless Filho, do assistente de acusação Matheus Bertaiolli Rodrigues e dos advogados de defesa. Logo após, os sete jurados se reuniram para votação.

Todos os protocolos de prevenção foram observados, como distanciamento, uso de máscaras e de álcool em gel. Apenas os envolvidos na sessão puderam ter acesso ao local.

Relembre o caso



Naiara Soares Gomes foi considerada desaparecida após ir para a escola, no bairro São Caetano, em 9 de março de 2018. Imagens de câmeras de segurança mostravam a menina andando sozinha pelas ruas.

No dia 21, o corpo de Naiara foi encontrado pela polícia às margens da Barragem do Faxinal, no interior de Caxias do Sul.

No mesmo dia, um homem foi preso suspeito pelo crime, e confessou ser o autor.

Laudos periciais confirmaram que Naiara morreu por asfixia, e que foi estuprada antes de morrer.

A Polícia Civil indiciou o homem por estupro de vulnerável com morte e ocultação de cadáver.

Além disso, ele também foi condenado por outro crime, contra outra menina, que sobreviveu ao ataque.

O caso gerou revolta na população de Caxias do Sul. A casa onde o homem morava, e onde ocorreram os estupros, foi demolida.

