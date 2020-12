Dono de cavalo que provocou morte de motociclista em Crissiumal é indiciado por homicídio culposo

Compartilhar Pin 0 Compart.



Neste dia 3 de dezembro foi concluída pela polícia civil de Crissiumal, uma investigação envolvendo a morte de um motociclista em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 31 de outubro último, onde a vítima se chocou com um cavalo solto na via pública, na localidade de Vista Alegre.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



O fato inicialmente tratado como acidente de trânsito com autolesão teve um desfecho diferente, pois, segundo o delegado responsável pela investigação, William Garcez, após levantamento detalhado dos fatos, coube o indiciamento do proprietário do animal pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Isso em decorrência da omissão de cautela na guarda de animal, o que acarreta na responsabilização do seu proprietário pelos danos que este vier a causar.

A vítima tinha 30 anos e com o inquérito policial concluído em breve este será encaminhado ao Poder Judiciário.

Curtir isso: Curtir Carregando...