Descoberta no Litoral Norte do RS suposta base de apoio à quadrilha que atuou em Criciúma

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) anunciou na manhã desta quinta-feira a descoberta no Litoral Norte do Rio Grande do Sul de um local supostamente usado por parte da quadrilha que atacou com explosivos o Banco do Brasil de Criciúma. A propriedade, utilizada como base de apoio fica na rua Porto Guerreiro, na localidade de Santo Ângelo da Guarda, entre a BR 101 e a ERS 494, próximo da Lagoa Itapeva, no município gaúcho de Três Cachoeiras.



Os efetivos do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da PMSC e da Brigada Militar realizaram a operação a partie do final da noite de quarta-feira e que se estende na manhã desta quinta. Uma pessoa foi presa. Roupas camufladas com sangue, acionadores para explosivos, colchões, radiocomunicadores e um veículo furgão foram apreendidos no local. Vários vestígios que indicam participação no roubo bancário foram encontrados.

No final da tarde de quarta-feira, cinco suspeitos de envolvimento no ataque foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Três deles foram abordados em um Citroën C4, com placas de Brasília, na BR 101, em Passo de Torres (SC). O trio foi encaminhado para Araranguá. Outros dois foram localizados na BR 116, em São Leopoldo, sendo levados para Porto Alegre. Uma quantia em dinheiro foi apreendida.

Fonte: Correio do Povo

