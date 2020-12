Defesa Civil estima 100 casas destelhadas por temporal de 10 minutos em Coronel Bicaco

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um temporal de grande intensidade provocou o destelhamento de dezenas de casas em cinco bairros e no centro da cidade de Coronel Bicaco na tarde desta quarta-feira, 2 de dezembro. O temporal que durou cerca de 10 minutos derrubou árvores, postes de energia e provocou também a queda de uma torre de transmissão de internet.



Os dados são preliminares, mas a estimativa da Defesa Civil do município é que pelo menos 100 casas tenham sido destelhadas. De acordo com o Coordenador da Defesa Civil, Arleu Valadar Machado, os bairros mais atingidos foram: Nossa Senhora Aparecida, Nova Esperança, Engenho Velho, Santa Maria e Esquina Evangélica, além do centro da cidade.

Há ainda registro de queda de granizo no bairro Santa Maria.

Além de interromper o trânsito parcialmente em algumas ruas da cidade, as árvores caíram sobre carros estacionados causando danos significativos aos veículos.

Ninguém se feriu.

A Defesa Civil informou também que estão sendo distribuídas lonas aos atingidos.

Veja abaixo fotos fornecidas ao site que mostram a destruição provocada pela intempérie climática:

