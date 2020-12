Pix no Sicoob tem promoção com R$ 425 mil em prêmios

Compartilhar Pin 0 Compart.

Para aumentar ainda mais a quantidade de Chaves Pix cadastradas e o número de transações Pix feitas em seus sistemas, o Sicoob iniciou uma grande promoção: serão sorteados R$ 425 mil em prêmios, com sorteio de 70 vales-poupança de R$ 5 mil e R$ 10 mil. A cada nova chave cadastrada ou transação Pix realizada, o usuário recebe um número da sorte a mais, aumentando as suas chances de ganhar.



A promoção é válida para todos os cooperados, PF e PJ, e para os não-cooperados que possuem uma conta poupança no Sicoob. Além dos sorteios, outra promoção vigente, também relacionada ao Pix, é a isenção de qualquer tarifa durante 90 dias, contados a partir do lançamento do Pix em 16 de novembro. Ou seja, neste período, no Sicoob ninguém paga tarifas para enviar ou receber um Pix.

Segundo Marcos Vinicius Viana Borges, diretor-executivo de Operações do Centro Cooperativo Sicoob (CCS) – conjunto das instituições de âmbito nacional do Sistema, o objetivo das promoções é despertar o interesse e estimular a utilização do Pix por todos, com destaque para o micro e pequenos empresários, público fortemente beneficiado com a chegada do Pix, especialmente pelo recebimento imediato das vendas, que favorece o seu fluxo de caixa. “Ao lado da inovação tecnológica, o Banco Central concentrou-se na inclusão, pois, com um celular na mão, as pessoas têm condições de abrir digitalmente uma conta na instituição que desejarem, inclusive no Sicoob, com acesso imediato ao Pix. É super inclusivo”, disse Marcos Borges.

A instantaneidade da transferência financeira e custos menores são pontos fortes do Pix para a sociedade brasileira. O serviço está em pleno funcionamento no Sicoob, 24 horas por dia, sete dias por semana, conferindo comodidade e agilidade para todos que mantêm uma conta no Sicoob, seja qual for o momento que precisarem.

Fonte: Sicoob – Assessoria de Imprensa

