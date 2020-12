Crissiumal tem decreto de emergência pela estiagem reconhecido pela União

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Governo Federal reconheceu o decreto de situação de emergência pela estiagem do município de Crissiumal. O reconhecimento consta em portaria publicada nesta terça-feira (1º) no Diário Oficial da União. A partir de agora, os agricultores podem agilizar a renegociação de financiamentos e a prefeitura fica apta a receber recursos emergenciais.



Além de Crissiumal, Humaitá e Tenente Portela são os outros dois da região Celeiro que já alcançaram o reconhecimento por parte da União. Ao todo, são 14 municípios gaúchos que tiveram os decretos reconhecidos. Até esta terça-feira (1º), 92 prefeituras haviam decretado emergência pela estiagem.

Na região Celeiro, 13 dos 21 municípios já publicaram decretos. Ainda aguardam homologação do Estado: Tiradentes do Sul, Barra do Guarita, Três Passos, Derrubadas, Miraguaí, São Martinho, Braga, Esperança do Sul, Coronel Bicaco e Sede Nova. Já as prefeituras de Campo Novo e Vista Gaúcha fizeram registro no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o que significa que devem publicar decretos nos próximos dias.

Prevendo a estiagem severa, a Defesa Civil do Estado se antecipou e buscou agilizar o processo de análise dos decretos de emergência. O site foi remodelado e as equipes reforçadas. Todo o processo está sendo feito de forma online, pela rapidez e pela segurança em meio à pandemia.

