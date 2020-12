Anunciada descoberta de nova espécie de antepassado do tiranossauro rex em Agudo

Compartilhar Pin 0 Compart.

O paleontólogo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Rodrigo Temp Müller apresentou uma nova espécie de um antepassado do tiranossauro rex e do velociraptor, descoberto no Sítio Niemeyer, em Agudo, na Região Central do Rio Grande Sul.



O Erythrovenator jacuiensis viveu há 230 milhões de anos, no período triássico, durante a ascensão da era dos dinossauros, segundo pesquisador, que atua no Laboratório de Paleontologia no Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia, da UFSM.

Um fragmento ósseo fossilizado de uma perna do animal foi descoberto em 2017, e o estudo sobre ele, apresentado recentemente no Journal of South American Earth Sciences. É o quarto dinossauro descoberto em Agudo.

A pesquisa e a reconstituição do animal mostram que ele era menor do que os parentes mais famosos: teria cerca de 2 metros de comprimento e pesaria em torno de 9 kg.

“Entretanto, apesar do tamanho pequeno, ele provavelmente foi um predador ágil, uma vez que o fêmur preserva estruturas de inserção muscular bastante desenvolvidas”, explica o Müller.

‘Caçador vermelho do Jacuí’



O animal recebeu o nome de Erythrovenator jacuiensis que significa “caçador vermelho do Rio Jacuí. É uma referência à coloração avermelhada do fóssil e ao rio próximo a localidade onde ele foi descoberto.

Pertencente da linhagem dos terópodes, ele seria um dos mais antigos representantes do grupo já descobertos. O pesquisador salienta que os animais dessa linhagem ainda são raros.

Além disso, vêm de uma camada fossilífera nova, já que outros animais descobertos nela eram desconhecidos.

“Alguns destes animais correspondem a parentes dos mamíferos. Desta maneira, é possível que o Erythrovenator jacuiensis tenha caçado alguns dos precursores dos mamíferos”.

