Acidente de trânsito é registrado na RSC-472 em Tenente Portela

Na tarde desta quarta-feira, 02 de dezembro, um acidente de trânsito foi registrado na RSC-472, no Cerro dos Machados, em Tenente Portela.



Um Gol placas de Tenente Portela e uma caminhoneta placas de Frederico Westphalen colidiram de frente bem numa curva acentuada localizada naquele trecho da rodovia. Haviam quatro pessoas no interior do carro de passeio, duas delas a princípio tiveram lesões leves. Uma mulher foi levada por usuários da rodovia ao hospital e outra vítima, um homem, foi socorrido pelo SAMU.

De acordo com o motorista da caminhoneta chovia muito no momento da colisão, inclusive com queda de granizo. Já o motorista do Gol disse que perdeu o controle do veículo antes de bater.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência e orientou o trânsito.

Confira as imagens do acidente:

