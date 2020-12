Passageira de coletivo é presa na BR-285 em Ijuí transportando cocaína

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação integrada com a Polícia Civil na noite desta segunda-feira, 30 de novembro, na BR 285, em Ijuí, prendeu uma traficante com um tablete de aproximadamente 1 kg de cocaína. Ela era passageira de um ônibus e estava com a droga escondida na bolsa do filho, um bebê de 20 dias.



Em atividade de cooperação para Combate ao Crime com a Polícia Civil de Santa Rosa, a Polícia Rodoviária Federal abordou um ônibus de transporte coletivo regular que seguia para o noroeste do estado.

Durante a fiscalização aos passageiros, os policiais identificaram uma passageira de 23 anos, de Estância Velha, que estava com o filho dela, de 20 dias, no colo. A mulher deu informações desencontradas aos agentes federais, e após verificação na bagagem pessoal dela, os PRFs encontraram um tablete de cocaína pesando aproximadamente 1 kg dentro da bolsa do bebê.

A traficante foi presa em flagrante e conduzida à Polícia Civil em Ijuí. O bebê foi entregue à guarda do Conselho Tutelar local.

