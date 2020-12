Loja de confecções é assaltada em Miraguaí

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Loja Maneca Confecções foi assaltada por volta das 20 horas desta segunda-feira, 30 de novembro. A proprietária do estabelecimento estava na loja quando chegaram dois elementos armados de faca e facão e anunciaram o assalto. De acordo com informações enquanto um dos elementos ameaçava a proprietária o outro elemento recolhia jaquetas, bermudas, coletes e demais confecções.



Em dado momento a proprietária conseguiu correr para fora da loja e pedir por socorro. Os elementos com os objetos furtados fugiram em direção a rua Guarita que faz divisa com a reserva indígena do Guarita.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência, realizou buscas, mas os dois elementos não foram localizados. A Polícia Civil vai investigar.

Fonte: Rádio Planeta FM

