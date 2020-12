Foco de gafanhotos é identificado no interior de Bom Progresso

Compartilhar Pin 0 Compart.

Após serem registrados focos em Santo Augusto, São Valério do Sul e Coronel Bicaco, gafanhotos também foram encontrados em uma área agrícola no interior de Bom Progresso. A equipe da Secretaria Municipal de Agricultura de Bom Progresso foi procurada por volta das 8h desta terça-feira (1°) pelo proprietário da área localizada em Sanga Senhorinha, interior do município.



O produtor informou ter constatado que os gafanhotos estavam atacando plantas em um mato, principalmente a árvore Timbó. Até o momento, conforme a Secretaria Municipal de Agricultura, nas lavouras de soja e milho não foi registrado nenhum ataque. O técnico da secretaria observou também a presença de ovos depositados no solo.

O departamento de Defesa Sanitária Vegetal, em Santa Rosa, foi comunicado e esteve em Bom Progresso coletando informações e dados para levar ao laboratório de Santa Maria para identificação da espécie. Segundo informado à Secretaria de Agricultura de Bom Progresso, os gafanhotos encontrados no município não são da mesma espécie que está atacando áreas na Argentina, pois são bem menores.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

