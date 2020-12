Assaltantes atacam bancos em Criciúma (SC), fazem reféns e deixam dois feridos na madrugada

Compartilhar Pin 0 Compart.

Criciúma viveu uma madrugada de terror nesta terça-feira (1º). O Centro da cidade foi sitiado por assaltantes de bancos que explodiram agências e caixas eletrônicos. Eles usaram reféns como escudo, provocaram incêndios e atiraram várias vezes. Elites das polícias Civil e Militar atuam na investigação e busca a assaltantes.

O túnel do Morro do Formigão, na BR-101, em Tubarão, foi interditado com o uso de um caminhão incendiado para evitar que reforços policiais chegassem à cidade. Segundo relatos de moradores, os bandidos atearam fogo em outro caminhão em frente a um batalhão da Polícia Militar.

A ação durou pouco mais de uma hora. Um policial militar e um vigilante ficaram feridos. O agente atingido no abdômen passou por cirurgia no Hospital da Unimed. O quadro dele é estável.

Vídeo de morador de Criciúma flagra troca de tiros em assalto nesta madrugada pic.twitter.com/MdKa049Pc3 — CBN Diário (@CBNDiario) December 1, 2020

Nesta manhã, o esquadrão antibombas atua para desarmar supostos explosivos amarrados em postes perto da agência.

No mínimo 30 pessoas fortemente armadas e com capacetes e coletes participaram da ação. Por volta das 2h30min, cenário era de cápsulas de fuzil caídas no chão, dinheiro espalhado e moradores recolhendo cédulas.

— Foram três ou quatro agências atacadas, quebraram vidros, saquearam lojas, colocaram a cidade em pânico. Em poucos minutos a cidade toda acordou — descreveu o prefeito Clésio Salvaro, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Os primeiros relatos de tiros no centro da cidade aconteceram por volta da meia-noite. Imagens em redes sociais mostraram reféns usados como escudos em dois locais Segundo o prefeito, eram funcionários do município que pintavam faixas de trânsito. Nenhum foi ferido.

​Equipes policiais atuam nas buscas aos bandidos em Criciúma​

Os suspeitos abandonaram pelo menos um malote de dinheiro com cerca de R$ 300 mil. Eles teriam fugido em vários carros em direção ao Sul do Estado. Por volta das 2h30min, peritos chegaram às ruas para analisar a supostos materiais explosivos deixados pelos assaltantes. Quatro pessoas foram levadas para a delegacia por estarem tentando furtar dinheiro espalhado na rua. Elas não teriam participação no ataque.

​Para polícia, ação foi realizada por bandidos de fora do Estado​

A prefeitura de Criciúma precisou pedir reforço a batalhões de municípios vizinhos e também para cidades do Rio Grande do Sul. Os agentes fazem buscas e bloqueios pela região.

