Veja – Três pessoas morrem e outras três ficam feridas em colisão frontal em Cruz Alta

Um acidente de trânsito deixou três mortos na manhã de domingo (29), em Cruz Alta, no Noroeste do estado. As vítimas, todas ocupantes do mesmo carro, foram identificadas pela polícia como João Roberto Silva de Paulo, 38 anos, Jardel Maciel Cordeiro, de 20, e Rithieli Ebert de Paulo, 16 anos.



Os três estavam em uma Parati, que trafegava pela Rua Pinheiro Machado, por volta das 5h, quando colidiu contra uma caminhonete Hilux, que vinha no sentido contrário. As vítimas ficaram presas nas ferragens e morreram no local.

Na Hilux, viajavam três pessoas, que ficaram feridas e foram atendidas. A Polícia Civil investiga o acidente.

Confira o vídeo que circula nas redes sociais:

Fonte: G1 Globo

