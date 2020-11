Quarenta e cinco novos casos de COVID-19 são registrados em Ijuí neste final de semana

Compartilhar Pin 0 Compart.

Entre sexta-feira, 27 de novembro, e ontem, foram contabilizados 45 novos casos de Corona Vírus em Ijuí. 142 testes ainda aguardam resultado do Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (LACEN). Desde o início da pandemia Ijuí registrou 2616 casos confirmados de COVID-19 e 48 óbitos.



