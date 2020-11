PRF prende quadrilha com 152 quilos de maconha em Lagoa Vermelha

Compartilhar Pin 0 Compart.

Na madrugada desta segunda-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal interceptou um comboio de veículos que transportava maconha na BR 470, em Lagoa vermelha. Foram presos cinco criminosos paranaenses que traziam 152 quilos de maconha em três veículos na madrugada desta segunda-feira (30).



Durante uma operação com a participação do serviço de inteligência da PRF, foi identificado um comboio composto por um Fiesta, um Ka e um Polo que estariam sendo utilizados por uma organização criminosa paranaense.

Os agentes localizaram os automóveis andando juntos na BR 470. Foi então montada uma barreira para surpreender os criminosos e realizar as prisões.

O motorista do Fiesta parou de pronto. O do Ka avançou sobre a barreira, mas foi contido logo à frente. Já o condutor do Polo conseguiu retornar, sendo interceptado e abordado após alguns quilômetros.

No porta malas do Polo foram encontrados diversos tabletes de maconha, totalizando 152 quilos.

Os cinco criminosos, todos paranaenses, três homens, de 33, 36 e 55 anos, e duas mulheres, de 24 e 36 anos, foram presos por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Eles, a droga e os veículos foram encaminhados à polícia judiciária.

