Decreto municipal institui o turno único de 6 horas diárias no município de Tenente Portela no âmbito da administração direta do poder executivo municipal. O horário especial de trabalho, das 7h às 13h, passa a vigorar a partir desta terça-feira, 1º de dezembro se estendendo até o dia 31 de dezembro.



O turno Único não se aplica as atividades de serviços essenciais. Confira a íntegra do decreto municipal no site Portela Online.

