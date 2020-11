Tenente Portela registra 7º óbito provocado pela COVID-19

Compartilhar Pin 0 Compart.



Mais um óbito provocado pela COVID-19 foi registrado em Tenente Portela. Trata-se de um homem de 61 anos morador do setor de Três Soitas, comunidade da Reserva Indígena do Guarita.



A vítima estava internada no Hospital de Clínicas de Passo Fundo e faleceu às 19h desta quinta-feira, 26 de novembro. Conforme informações da Secretaria de Saúde, os sintomas no paciente tiveram início em 14 de novembro e no dia 17 internou no HSA e foi transferido para o HC onde faleceu.

O último óbito provocado pelo vírus em Tenente Portela ocorreu em 19 de novembro.

Conforme o boletim epidemiológico desta quinta-feira, 26 de novembro, no município 460 pessoas tiveram o resultado positivo para Covid-19, sendo que 14 destas ainda tem o vírus ativo. Um paciente considerado suspeito de ter contraído a doença está na UTI do Hospital Santo Antônio, outros dois permanecem na enfermaria, um suspeito e outro confirmado.

