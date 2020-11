Combatido em tempo o foco de incêndio no Parque Estadual do Turvo em Derrubadas

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um raio pode ter sido a causa de um princípio de incêndio ocorrido nesta quinta-feira, 26 de novembro, no Parque Estadual do Turvo, em Derrubadas. O fogo teve início distante 500 metros das margens do Rio Uruguai e foi combatido em tempo pela equipe de guardas-parque evitando assim danos à mata nativa e a biodiversidade brasileira.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



De acordo com o gestor do Parque, Rafael Schenkel, a fumaça foi observada pelas equipes que estão monitorando a mata atlântica do lado argentino onde o incêndio é de grandes proporções – “Colegas argentinos que estavam fazendo monitoramento do incêndio no lado argentino avistaram a fumaça e nos avisaram”, informa ao site Portela Online, via Whatsapp, o gestor da unidade.

Compartilhar Pin 0 Compart.