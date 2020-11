Academia ao ar livre é instalada na comunidade de Gamelinhas, interior de Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Na manhã de quinta-feira, 26 de novembro, foi instalada uma academia ao ar livre na Comunidade de Gamelinhas, interior de Tenente Portela. A academia foi adquirida com recursos próprios municipais, no valor de R$ 14.649,99 e conta com 8 aparelhos de atividade física passiva, pois não possuem carga, molas e peso, funcionando de acordo com a flexibilidade, força e peso de cada praticante.



O objetivo deste projeto foi proporcionar um espaço físico adequado para a prática de exercícios físicos aos moradores da comunidade, e irá atender a terceira idade, adultos e adolescentes, objetivando melhorar a qualidade de vida das pessoas.

