7º BPM prende homem e apreende adolescente por tráfico de drogas em Três Passos

Na manhã desta sexta-feira, 27 de novembro, no bairro Sul Serra em Três Passos, Policias Militares do 7º BPM realizaram a prisão de um homem de 20 anos e apreensão de um adolescente de 14 anos de idade por tráfico de drogas.



Com eles foi apreendido cerca de 200 gramas de maconha. De acordo com a Brigada Militar, momentos antes de serem presos, os dois já haviam tentado arremessar um pacote para dentro do pátio do presídio estadual, o qual foi apreendido pelos policias penais.

Os indivíduos e o material apreendido foram encaminhados a Delegacia de Polícia, onde foi registrado o auto de prisão em flagrante do homem de 20 anos.

