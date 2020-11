Compartilhar Pin 0 Compart.

Um acidente de trânsito resultou em danos materiais na manhã desta quinta-feira, 26 de novembro, numa das entradas e saídas de veículos do Hospital Santo Antônio, localizada na Rua Tapuias, em frente ao escritório do site Portela Online, no Centro de Tenente Portela. Envolveram-se uma Van que trafegava pela rua e uma caminhonete da Sesai que saia do hospital.



A Brigada Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

Ninguém se feriu.

