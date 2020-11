Polícia prende homem suspeito de estuprar as próprias filhas no interior do RS

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um homem de 45 anos foi preso preventivamente na tarde desta quarta-feira (25) suspeito de estuprar as duas filhas. De acordo com a Polícia Civil, ele praticou os abusos por vários anos em Garruchos, na Fronteira Oeste.



As investigações iniciaram após denúncia anônima. Segundo o delegado Charles Dias do Nascimento, o homem abusava sexualmente de ambas desde que elas tinham quatro e nove anos de idade. Atualmente, elas são maiores de 18 anos.

Em depoimento, as filhas confirmaram os abusos. Uma delas, inclusive, ainda estaria sendo estuprada.

“A Polícia Civil alerta e solicita a todo aquele que souber desse tipo de crime horrendo que denuncie, que nós agiremos com rigor”, afirma o delegado.

O homem foi preso em uma fazenda, no interior da cidade, com apoio de policiais de Cerro Largo e da Brigada Militar de Garruchos. Na residência do homem foram apreendidas várias armas e munições.

Fonte: G1 – RS

