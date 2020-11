Vem aí um alívio para a estiagem no Rio Grande do Sul

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Rio Grande do Sul está prestes a ter um importante alívio na nova estiagem que assola o Estado e já deixa mais de 50 municípios em situação de emergência. O final deste mês de novembro e o começo de dezembro devem ser marcados por um período favorável à ocorrência de chuva no território gaúcho com precipitações frequentes, de acordo com a análise da MetSul Meteorologia.



Neste momento, uma massa de ar quente e seco cobre o Rio Grande do Sul com dias de sol e calor, condição que vai marcar toda esta primeira metade da semana. Entre a quarta e quinta-feira, entretanto, espera-se uma significativa mudança do padrão atmosférico e o começo do período mencionado de instabilidade mais frequente.

Conforme a meteorologista Estael Sias da MetSul, uma frente fria começa a ingressar no Rio Grande do Sul com chuva pelo Oeste e o Sul do Estado ainda na quarta-feira, sendo precedida por intenso calor, o que pode trazer temporais na chegada da frente e em áreas de instabilidade pré-frontais geradas pelo excessivo calor previsto.

Na quinta-feira, a frente avança pelo território gaúcho e traz chuva mais generalizada e que deve ter acumulados altos em algumas regiões. Ocorre que o tempo não vai firmar e ainda na sexta pode chover em algumas regiões, antecipando-se mais chuva no próximo fim de semana e no começo da semana que vem, inclusive com acumulados mais altos.

Diante deste cenário, e com a atmosfera mais aquecida desta época do ano, é provável que se registrem episódios de chuva localmente forte a torrencial com elevados volumes em curto período e capazes de provocar alagamentos e transtornos. São possíveis ainda temporais isolados com possibilidade de vendavais e queda de granizo em alguns pontos.

