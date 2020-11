Focos de incêndio são registrados em Tenente Portela e região

Compartilhar Pin 0 Compart.

Devido a grave estiagem a qual passa o Rio Grande do Sul, focos de incêndio tornam-se comuns. Na tarde desta Quarta-feira, dia 25, foram registrados no interior de Tenente Portela e munícipios da região.



Moradores do município de Derrubadas relatam presença de fumaça e fuligem vindas do Parque Estadual do Turvo, porém, que o foco do incêndio seria do lado argentino. Moradores de São Pedro, interior de Tenente Portela, também relatam a presença de fuligem.

Um agricultor residente no interior de Tenente Portela, mais especificamente na localidade de Burro Magro, enviou fotos de um incêndio que atinge uma lavoura de milho e se alastra para vegetação nativa. O Corpo de Bombeiros de Tenente Portela está atuando no combate a este incêndio.

Na Terra Indígena do Guarita, mais precisamente nas proximidades da Aldeia Gengibre em Erval Seco, ocorre um incêndio de proporções consideráveis.

