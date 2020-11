Educação adquire Furgão para Transporte da merenda Escolar

Compartilhar Pin 0 Compart.

O utilitário foi entregue na manhã de quarta-feira, dia 25, na praça do Índio em frente a Prefeitura, e contou com a presença da Secretária de Educação Cultura e Desporto, Silvane Piffer de Borba, acompanhada de Diretores e professores da Rede Municipal de Ensino. O veículo, modelo furgão da marca Renaut, foi adquirido com recursos próprios da municipalidade, no valor de 161.500.00. O furgão conta com amplo espaço, o que possibilita melhor armazenamento no transporte para alimentos e produtos.



