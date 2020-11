Caso Andrei Franchini – MP oferece denuncia contra barqueiro por um homicídio e outras 13 tentativas de homicídio

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Promotoria Pública de Justiça de Tenente Portela, nesta quarta-feira, 25 de novembro, ofereceu denúncia contra o condutor da embarcação que naufragou no Rio Uruguai em 6 de novembro do ano passado e vitimou Andrei Franchini de 19 anos.



O MP imputa ao barqueiro um homicídio doloso qualificado e outras 13 tentativas de homicídio dolosos qualificados, isso em virtude de que assumiu o risco de naufrágio ao aceitar passageiros além da capacidade e também por manter a velocidade mesmo ciente do ingresso de água na embarcação. Conforme a promotoria, também ocorreu omissão de socorro às vítimas, fato que comprovaria sua responsabilidade. Se a denuncia for aceita pela justiça o réu será levado a julgamento.

O Ministério Público ainda investiga se outros envolvidos também devem ser denunciados em virtude do naufrágio.

Leia á integra da nota a imprensa divulgada pela Promotoria de Tenente Portela:

“No dia 25 de novembro de 2020, quarta-feira, o Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de Tenente Portela, ofereceu denúncia contra o condutor da embarcação que naufragou enquanto fazia a travessia do Rio Uruguai entre os Municípios de Itapiranga/SC e Barra do Guarita/RS há pouco mais de um ano, no dia 06 de novembro de 2019.

Foram movidas contra o barqueiro quatorze imputações de homicídios dolosos qualificados: treze dos quais tentados e um consumado. Basicamente, entendeu-se que o condutor dera causa ao risco de submersão do barco ao admitir passageiros em capacidade acima do limite permitido e ao manter a velocidade mesmo ciente do ingresso da água na embarcação. Na sequência, omitiu-se em prestar o socorro devido às vítimas, o que tornou nítida a sua responsabilidade.

Se o réu for pronunciado pela Justiça, será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sem prejuízo da acusação já formulada, o Ministério Público ainda envidará esforços investigativos para apurar se outros envolvidos também devem ser denunciados em virtude do naufrágio.”

Relembre o caso

Na quarta-feira, 6 de novembro, a embarcação o qual Andrei Franchini de 19 anos era passageiro afundou quando realizava a travessia entre Itapiranga/SC e Barra do Guarita/RS. Conforme relatos de um dos sobreviventes ao site Portela Online, o barco começou a afundar na metade do percurso de cerca de 800 metros de extensão e após entrar água o barco virou e todos os 14 tripulantes foram lançados no rio, alguns conseguiram boiar e evitar o afogamento, outros nadaram e os demais se agarraram na embarcação virada.

Ainda de acordo com os relatos, haviam coletes salva-vidas na embarcação, porem ninguém os utilizava. As vítimas pediram socorro e foram resgatadas por outras embarcações pequenas que estavam nas proximidades. Andrei foi o único que não conseguiu se salvar e acabou se afogando.

O corpo do estudante foi localizado pelas equipes de resgate a 3,2 km distante do porto da balsa, o barco 1500 metros antes. A vítima foi avistada por ribeirinhos boiando as margens do Rio Uruguai, mais precisamente no Porto do Paier localizado no Remanso do Uruguai, em Barra do Guarita, por volta das 8h15 de sábado. Devido a dificuldade de comunicação somente por volta das 9h as equipes de resgate ficaram sabendo de sua localização e providenciaram o encaminhamento para a Polícia Civil.

Andrei morava em Vista Gaúcha, filho do agricultor Bianor Franchini e a professora Lisiane Franchini. Estudava em uma Universidade Catarinense localizada em Itapiranga.

