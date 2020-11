Calor intenso continua, e máximas podem chegar aos 40°C no RS nesta quarta-feira

Compartilhar Pin 0 Compart.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



O Rio Grande do Sul deve ter uma quarta-feira de calor intenso e com sol em todo o Estado. No entanto, ao longo do dia, a nebulosidade aumentará e uma Frente Fria irá trazer chuva nas regiões Oeste e Sul, com risco de vendavais localizados.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a instabilidade não está descartada já pela manhã nas regiões da Fronteira, mas a expectativa é de que ela chegue no final da tarde no Sul e no Oeste. Por esta razão, as temperaturas não se elevam tanto nestas localidades. Nas demais, a tarde será escaldante com máximas ao redor dos 40°C em diversas cidades. Em Santa Cruz, a máxima será de 41°C.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima na Capital deve ser de 19°C, e a máxima chega a 39°C.

Mínimas e máximas no RS

Livramento 22°C / 35°C

Uruguaiana 22°C / 33°C

Passo Fundo 19°C / 36°C

Santa Cruz 21°C / 41°C

Caxias do Sul 17°C / 35°C

Santa Rosa 19°C / 39°C

Correio do Povo

Compartilhar Pin 0 Compart.