RS registrará calor extremo a partir desta terça-feira

A MetSul Meteorologia alerta para o início de uma onda de calor extremo no Rio Grande do Sul na primeira metade da semana, especialmente a partir desta terça-feira. Um ar quente invade o território, e os dias mais quentes devem ser nesta terça e quarta-feira.



As máximas ficam entre 33°C e 39°C entre amanhã e quarta-feira, com chance de máximas acima dos 41°C na região Noroeste. O contraste térmico pode trazer vento forte no quadrante Leste, da tarde para a noite.

Em Porto Alegre, sol predomina. A mínima na Capital deve ser de 16°C, e a máxima de 31°C.

Mínimas e máximas no RS

Santa Cruz do Sul 15°C / 33°C

Santa Maria 14°C / 35°C

Uruguaiana 19°C / 38°C

Pelotas 13°C / 28°C

Erechim 16°C / 33°C

Vacaria 12°C / 26°C

