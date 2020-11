PRF apreende carro clonado com 85 mil reais em cigarros contrabandeados em Passo Fundo

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um Prisma clonado que estava carregado com aproximadamente 17.000 maços de cigarro na noite desta segunda-feira, 23, numa estrada de chão em Passo Fundo. A carga é avaliada em R$85.000,00.



Com o apoio do serviço de inteligência, os policiais identificaram um veículo envolvido com contrabando e iniciaram o monitoramento das rodovias da região. O carro foi localizado próximo ao acesso a uma estrada de chão e o condutor passou a fugir com ele quando avistou a viatura policial.

A equipe interceptou o veículo, mas o motorista conseguiu fugir a pé para uma área de mata. No interior do Prisma foram encontrados diversos maços de cigarro paraguaio. A vistoria revelou que ele utilizava placas clonadas.

O veículo e a carga foram encaminhados à área judiciária. O motorista segue sendo procurado na região.

