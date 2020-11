Entrevista com professora eleita vereadora em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Seguindo com a proposta de entrevistar os vitoriosos candidatos ao Legislativo portelense, na eleição deste ano, nesta terça-feira a entrevistada foi a vereadora eleita, professora Irinéia Koch Lena, do PDT.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



No início da conversa a futura vereadora agradeceu à comunidade pelos 317 votos, dizendo que esse resultado a surpreendeu pelo fato de ter concorrido com grandes nomes da política de Tenente Portela.

Disse que durante sua campanha contou apenas com amigos e familiares e durante visitas aos eleitores apresentou o trabalho que realizou frente à Secretaria de Educação do município, durante dois anos dessa última gestão, também um período como Secretária de Assistência Social, sua atuação na área da saúde e no geral dos doze anos de funcionalismo público. Aproveitou para ouvir os anseios da comunidade e, em resumo, caracterizou sua campanha como séria e humilde, mas exitosa, pois resultou em sua eleição.

Respondendo ao questionamento de onde teria recebido maior apoio nas urnas, Irinéia contou que obteve votos em todas as urnas, entretanto na Localidade de Daltro Filho e nas seções da cidade o número foi maior.

Referente aos projetos apresentados, além do papel de fiscalizar como vereadora ela declarou: “Estamos aí preocupados com a nossa agricultura, né, com o abastecimento da água, em algumas localidades há necessidade disso… isso é preocupante pra nós”. Disse ainda que está pronta para trabalhar, ir atrás de projetos que venham a contribuir com o município e destacou que, na sua opinião, a educação e a saúde municipais estão bem, opinião também ouvida da comunidade durante sua campanha.

Sobre o resultado da eleição e derrota da chapa que apoiava, a entrevistada admitiu ter ficado impressionada, mas que julgava que vários fatores teriam colaborado para esse resultado negativo, que julga importante rever tais fatores, analisar, sem buscar culpados. A respeito de sua postura como legisladora, afirmou: “Eu, lá na Câmara, estarei sim apoiando os projetos que forem melhor para o nosso município. Estarei apoiando a administração que vai estar iniciando um novo trabalho em 2021, e dizer que serei parceira, independente de partido”, e pediu igualmente apoio da administração para os futuros projetos que poderá desenvolver como vereadora.

Indagada se concordara com a coligação inédita neste pleito, entre PP, PDT e MDB, ela esclarece que em reuniões foi estabelecido o acordo, o qual foi pensado para o bem do município, os escolhidos eram pessoas jovens e capacitadas para o cargo e que, portanto, abraçou a proposta de trabalharem juntos. E se diante da derrota a coligação se manteria unida na Câmara Municipal, Irineia contou que estão conversando e que acredita que seguirão juntos.

Encerrando, a entrevistada agradeceu o espaço e a confiança do eleitorado: “Estamos aí pra representar muito bem vocês”, declarou ela e ressaltou a gratidão aos professores do município pelo incentivo recebido, comprometendo-se a representá-los como classe, assim como aos funcionários públicos. Lembrou ainda da família e amigos que auxiliaram na campanha e finalizou: “Se é para o bem do nosso município, estaremos trabalhando incansavelmente”.

Assista pelo Facebook:

Assista pelo YouTube:

Compartilhar Pin 0 Compart.