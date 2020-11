Leia – Entrevista com vereador indígena eleito em 2020 em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Numa série de entrevistas realizadas pós-eleição 2020, o site Portela Online vem conversando com os vereadores que conquistaram uma cadeira no Legislativo, em Tenente Portela, para os próximos quatro anos. Nesta segunda-feira, 23 de novembro, o encontro foi com o vereador Jaine Sales, mais conhecido por Diube, representante da Reserva Indígena do Guarita, que concorreu pelo PP.



Ao iniciar a conversa, Diube fez referência aos 375 votos que o elegeram, atribuindo a maior parte destes à comunidade indígena, mas também a eleitores que não residem na reserva. Ressaltou a expressiva votação recebida pelos candidatos indígenas no geral, que foram 970 votos no total. “Isso a gente fica muito grato o quanto a gente evoluiu, politicamente falando”, completa ele. Argumentou que a votação recebida veio em razão da amizade que mantém na área indígena e da responsabilidade das pessoas que acreditam no índio, ideia de conscientização que alegou ter pregado bastante em sua campanha, ao que as pessoas lhe deram respaldo e que pretende honrar essa confiança, com muito orgulho.

Questionado se já atuava anteriormente na área política, o vereador eleito admitiu inexperiência, mas que colocou seu nome numa postura de indignação em virtude de esperar apoio aos indígenas por parte dos que representam a população e julgando que isso não vinha acontecendo. Disse que, como um componente da comunidade, quer defender as causas próprias dos indígenas.

Sobre o resultado da eleição para prefeito colocou que estava apoiando a Cris e o João, chapa da sua coligação, e obviamente esperava ganhar e trabalhou bastante em prol das pessoas oportunizarem a esses candidatos, como ele, jovens na política. Entretanto, diante da derrota, ele assim se pronunciou: “A gente tem que aprender a absorver as coisas, nem tudo na vida acontece da forma que a gente planeja ou almeja, mas a gente tem que ter convicção” e emedou desejando que o prefeito eleito, Sala, faça um bom governo, olhe pelas comunidades e cumpra aquilo a que se propôs. E que ele, como vereador, estará disposto a cobrar.

Entrando na questão de que agora seu partido compõe a oposição, Diube esclareceu que essa postura não o limita para conversar com ninguém: “Quando a gente se coloca o nome pra representar todos, quando a gente se coloca o nome pra gente defender as causas, as pessoas estão esperando, as pessoas estão aguardando nós, vereadores, dar uma resposta. Que cada um possa ter um bom senso, a consciência limpa… pra evoluir o município”. Defendeu a inclusão das pessoas e disse que é preciso ser superior nessa hora e não ficar olhando o lado partidário.

A respeito dos planos para a comunidade indígena, ele destacou a grande necessidade de infraestrutura física, de organização. Disse que força o povo indígena tem e agora irá focar em levar o poder público para dentro da comunidade, para discutir de fato o que é de interesse de todos, ouvir a todos, fazer uma inclusão de ideias para extrair referências e buscar um consenso no que é melhor para a maioria.

Como segundo vereador indígena eleito em Tenente Portela, até hoje, o futuro legislador falou que isso representa orgulho , que aumenta muito a responsabilidade, o compromisso de buscar melhorias para esse segmento da comunidade portelense. “ No dia da contação de votos minha cabeça tava muito bem tranquila, pelo trabalho que a gente fez, sem menti pras pessoas, sem vende ilusão pras pessoas… Seria vergonhoso se a gente não elegesse um indígena, pela nossa situação… eram dez candidatos indígenas…”. E emendou que estes que concorreram e não alcançaram o resultado de eleger-se, que podem sentir-se representados, afinal depende da união entre os indígenas a batalha pelo índio, onde aprender a discutir e dialogar é o melhor caminho.

O jovem vereador eleito despediu-se da entrevista agradecendo o espaço dado, às pessoas que sempre o apoiaram e que honrará sua função pública, da qual espera que todos participem.

