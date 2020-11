Dentro do Jogo: Pontos perdidos

Compartilhar Pin 0 Compart.

O que é pior, perder em casa de virada ou empatar fora com dois jogadores a mais?



As duas opções são péssimas para quem deseja algo grande em uma competição que está bem disputada. E os times que estão a sua frente estão tropeçando.

Inter e Grêmio não estão sabendo aproveitar as oportunidades. Ainda mais quando seus adversários tem teoricamente um elenco mais fraco.

Um Inter definitivamente abatido que caiu totalmente de rendimento. Quando parecia que iria dar uma aliviada na pressão, falha novamente.

Desatenções que custaram caro, tanto atrás como na frente. No ataque distrações com a linha de impedimento e no dominar a bola, a defesa de novo dorme e deixa o adversário aproveitar as oportunidades.

Derrota de virada para o Fluminense em casa que deixa em dúvida a busca pelo título. Para mim o colorado não briga mais pela primeira colocação, somente uma vaga direta para a Libertadores e se continuar jogando esse futebol nem isso irá conseguir.

O Grêmio também não aproveitou a oportunidade para colar de vez no G6.

Mas empatar fora contra o Corinthians não é ruim? É ruim pelo seguinte ponto de vista, jogou com dois homens a mais e o tricolor tendo um elenco bem melhor que o adversário que ainda está brigando na parte de baixo da tabela.

O meio de campo gremista que vinha ditando o ritmo de jogo foi improdutivo, não conseguiu criar jogadas de grande perigo para a defesa corintiana.

E quase foi pior graças ao goleiro Vanderlei não saíram derrotados. A decolagem tricolor que estava sendo bem sucedida teve uma turbulência no caminho.

Colorados e gremistas deixam escapar pontos preciosos que farão falta no restante do campeonato.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

