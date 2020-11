Mulher morre em queda de elevador de cargas em supermercado de Carazinho

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma mulher morreu no fim da manhã deste sábado (21) depois da queda de um elevador de cargas no depósito de um supermercado em Carazinho, no Norte do estado.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



Segundo o Corpo de Bombeiros, socorristas chegaram a ser chamados, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Beatriz Fátima Montano da Silva, de 49 anos, trabalhava há quase 20 anos na rede Boa Vista de supermercados, ela atuava como atendente de padaria. No momento do acidente, a vítima estava operando o elevador.

A perícia vai identificar as causas do acidente.

Em nota, o mercado disse que está em luto e se solidariza com familiares e colegas. Local ficará fechado até o domingo (22).

Fonte: G1 – RS

Compartilhar Pin 0 Compart.