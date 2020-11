Luis Claudir concede entrevista após ser eleito vereador pela 3 vez consecutiva em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Neste sábado, 21 de novembro, compareceu ao escritório do site Portela Online o vereador eleito para mais um mandato em Tenente Portela, Luís Claudir, representante do PDT, que atendeu ao convite feito para uma breve entrevista.



Inicialmente o convidado falou sobre a eleição do último dia 15, que o consagrou vereador pela terceira vez consecutiva. Declarou que, ao longo de seus mandatos vem prestando serviço nas áreas da saúde, educação e infraestrutura, que se dedicou tanto ao bairro onde reside quanto ao município e que acredita que cada voto recebido foi em virtude do seu trabalho, bem como da postura demonstrada aos munícipes.

Diante do resultado negativo da chapa majoritária que apoiava na eleição e de sua reeleição como vereador, acrescenta que agora será preciso ver como fica essa nova situação, pois esteve no legislativo até então como representante da situação e na próxima gestão essa característica muda, sendo doravante oposição. Mas alegou que essa oposição não o impedirá de pensar sempre primeiro em Portela, inclusive aprovando projetos importantes e de interesse do município, vindos da nova administração: “ A gente estará, com certeza, dando esse aval na Câmara Municipal de Vereadores, sendo que vem pro bem do nosso município”.

Questionado ainda sobre essa postura de oposição, de que linha manteria no legislativo, Luís respondeu que sempre optou pelo diálogo, inclusive quando chegava qualquer tipo de reinvindicação até ele, que sempre procurou conversar primeiramente com os secretários em busca de soluções, tentando não sobrecarregar a Câmara com assuntos que poderiam ser diretamente resolvidos. Disse que essa mesma postura de diálogo será adotada com o novo prefeito. Até porque ele também é funcionário público, atuando na secretaria de saúde, e seu jeito de trabalhar é tranquilo e que suas experiências como presidente da Comissão de Justiça e Redação da Câmara, Presidente do Legislativo e até prefeito substituto por alguns dias, lhe serviram para compreender melhor o trabalho dentro da administração e que julga necessário respeito pelas pessoas que estiverem a frente dele.

Sobre o que o teria levado a eleger-se novamente, o candidato eleito declarou que pediu o apoio ao eleitor baseado no trabalho já realizado, como prova de seu potencial para prosseguir contribuindo. Citou como exemplo de seu esforço a renovação de quase toda a frota de veículos na Secretaria da Saúde, o asfaltamento de acesso ao bairro Operário com sua participação durante negociação com deputados e administração e disse: “O Luís Claudir sempre correu atrás de verbas parlamentares… e o meu trabalho, que era na área da saúde, que todos me conhecem, como eu sou motorista na área da saúde e eu venho fazendo muito bem e tá aí a aprovação com esses 379 votos”.

A respeito desse resultado, Luís expõe que foi a eleição que menos obteve votos e, na sua visão, a que mais trabalhou. Analisou esse fato como consequência do número alto de candidatos, 51 no total, o que acredita ele, acabou por dividir muito os votos. E acrescentou que esperava sim receber maior votação, mas que obviamente está feliz com o alcance da vaga no legislativo por mais um mandato. Ressaltou a necessidade de união, independentemente do número alcançado, pois na Câmara todo voto nas decisões tem o mesmo peso, e é preciso ver o que é melhor pra Portela, buscar recursos e trazer empresas para gerar empregos.

Indagado sobre sua percepção do resultado da eleição para prefeito, o entrevistado disse que certamente foi uma surpresa, porque estando junto da atual administração, com um trabalho de dezesseis anos, via muita melhoria em Tenente Portela. Citou a nova coligação com o MDB e uma postura de contar com a eleição já ganha: “Não funciona assim, a eleição ganha quando fechar as urnas… precisávamos muito visitas, precisava. Nós tivemos dois ou três pontos crucial na campanha que levou nós a ser derrotado nas urnas hoje”. Embora não tenha falado em detalhes sobre nenhum dos pontos negativos que viu na campanha, citou pesquisas, carreatas e entrevistas como momentos que vieram a prejudicar a coligação que apoiava.

Encerrando a entrevista, Luís Claudir agradeceu a oportunidade, colocou-se à disposição para futuros encontros e conversação, estendeu também agradecimentos à comunidade portelense, à família e à equipe que trabalhou com ele na campanha e dirigiu-se aos portelenses dizendo: “O meu mandato tá a sua disposição para qualquer dúvida, qualquer reinvindicação”.

