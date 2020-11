PRF atende grave acidente em Seberi

Compartilhar Pin 0 Compart.

Na noite desta sexta-feira (20) por volta das 23h50min, na BR 386 Km 45, em Seberi, a PRF atendeu um acidente do tipo colisão frontal envolvendo um veículo Gol emplacado em Seberi e um veículo Prisma de Taquaruçu do Sul.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



De acordo com os indícios encontrados pela equipe PRF, o veículo VW/Gol, que era conduzido por um homem de 52 anos residente no interior de Seberi, transitava no sentido Frederico/Seberi colidiu frontalmente com o veículo GM/Prisma, conduzido por um morador de Taquaruçu do Sul, de 29 anos, acompanhado de outros dois passageiros. Com a força do impacto o condutor do VW/Gol faleceu no local.

Os ocupantes tiveram lesões leves e foram socorridos ao hospital local e depois ao Hospital Divina Providência em Frederico Westphalen. As causas do acidente estão sendo apuradas.

Compartilhar Pin 0 Compart.